Первые дачные автобусы заработали в Новосибирске

С 19 апреля на маршруты вышли автобусы №: 105к, 716, 716Б, 717, 718, 725, 726. Доехать до дач можно будет от метро «Заельцовская», Цветного проезда, улицы Демакова, поселка Ложок под Академгородком и из Бердска.