У людей осталось всего 2 года, чтобы «спасти мир»

Человечеству осталось всего два года, чтобы «спасти мир», внеся кардинальные изменения в то, как оно выделяет удерживающие тепло выбросы, и у него еще меньше времени, чтобы действовать, чтобы получить финансы для такого масштабного изменения.
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