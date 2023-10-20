Названы самые популярные китайские подержанные автомобили в России: представленный список удивляет

Кроссовер Geely Monjaro 2023 стал лидером в сфере подержанных китайских автомобилей в России. Недавнее исследование, проведенное компанией «Авито Авто», проливает свет на растущую популярность этих автомобилей и позволяет сделать некоторые выводы.
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