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Названы самые популярные китайские подержанные автомобили в России: представленный список удивляет

Названы самые популярные китайские подержанные автомобили в России: представленный список удивляет

Кроссовер Geely Monjaro 2023 стал лидером в сфере подержанных китайских автомобилей в России. Недавнее исследование, проведенное компанией «Авито Авто», проливает свет на растущую популярность этих автомобилей и позволяет сделать некоторые выводы.

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