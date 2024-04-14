"Взять с русских дань": детское ОПГ в Балашихе или почему "взорвался" Бастрыкин

А Александр Миграционная политика и ее реализация на практике. Лукашенко и Белоруссия а есть Путин и Россия. Что называется - почувствуйте разницу. В России об’ективно проводится последовательная политика на развал страны - мигранты это раковая опухоль. Надежда на Бастрыкина, некоторых ( не в большинстве) губернаторов-государственников и патриотично настроенных депутатов Думы (создается впечатление что они в явном меньшинстве). Дождемся очередного (Крокус) жареного петуха в связи с мигрантами, к сожалению.

Елена Волкова Мне интересно, кто писал эту статью? Написано так безграмотно, что понимаешь, русский так никогда не напишет! Может это вброс, чтобы специально разжигать межнациональную ненависть? Всех, кто нарушает закон - сажать и сажать безжалостно! Детская ОПГ? Собрать весь этот кагал вместе с семействами и... домой, в аулы! С постановлением о не допуске в Россию пожизненно! Приехали в нашу страну? Так будьте добры нормально себя вести, не нарушать законы, служить в армии наравне со всеми! Нарушили - поганой метлой вон из страны!