Взрослые мигранты учат своих детей относится к русским кяфирам - как к добыче и поэтому новость про детское ОПГ в Балашихе, где «требуют с русских дань» удивления не вызывает Очень часто говорят, что проблемы с мигрантами временные.
"Взять с русских дань": детское ОПГ в Балашихе или почему "взорвался" Бастрыкин
Комментарии
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А
Александр
Миграционная политика и ее реализация на практике. Лукашенко и Белоруссия а есть Путин и Россия. Что называется - почувствуйте разницу. В России об’ективно проводится последовательная политика на развал страны - мигранты это раковая опухоль. Надежда на Бастрыкина, некоторых ( не в большинстве) губернаторов-государственников и патриотично настроенных депутатов Думы (создается впечатление что они в явном меньшинстве). Дождемся очередного (Крокус) жареного петуха в связи с мигрантами, к сожалению.
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38 мин.
Елена Волкова
Мне интересно, кто писал эту статью? Написано так безграмотно, что понимаешь, русский так никогда не напишет! Может это вброс, чтобы специально разжигать межнациональную ненависть? Всех, кто нарушает закон - сажать и сажать безжалостно! Детская ОПГ? Собрать весь этот кагал вместе с семействами и... домой, в аулы! С постановлением о не допуске в Россию пожизненно! Приехали в нашу страну? Так будьте добры нормально себя вести, не нарушать законы, служить в армии наравне со всеми! Нарушили - поганой метлой вон из страны!
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37 мин.
А
Александр
Это благие пожелания. Чтобы начались кардинальные и системные изменения нужна соотв отмашка сверху - от Путина. А ее нет и пока нет намеков что она будет.
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12 мин.
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