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Россия готова обсуждать план мирного урегулирования конфликта на Украине американского лидера Дональда Трампа, заявил "Известиям" посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевс

Россия готова обсуждать план мирного урегулирования конфликта на Украине американского лидера Дональда Трампа, заявил "Известиям" посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевс

Россия готова обсуждать план мирного урегулирования конфликта на Украине американского лидера Дональда Трампа, заявил "Известиям" посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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