Рекордсмены по длительности супружеских отношений живут в Бразилии

Бразильская супружеская пара установила мировой рекорд по длительности брака, пишет UPI. Супруги Мануэл Ангелим Дино и Мария де Соуза Дино официально вошли в Книгу рекордов Гиннесса как пара с самым продолжительным браком среди ныне живущих.
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