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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Состояние Аджара заметно улучшилось – решение об участии на Гран-при Италии будет принято в среду (RN365)

Пилот « Ред Булл » Изак Аджар продолжает восстанавливаться от травмы запястья, которая помешала ему выступить на прошедшем Гран-при Нидерландов .

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