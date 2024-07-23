© Maksim Konstantinov/Globallookpress Несколько дней тому назад мы подробно рассказывали о медийном скандале вокруг телеведущей Юлии Витязевой, который критически высказалась против "Русской общины" и попыток активистов самостоятельно бороться с преступлениями мигрантов в России.
Уход Владимира Соловьёва из эфира объяснили. Но скандал вокруг Витязевой и военкоров продолжается
Комментарии
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Гена Саваторов
а кто она вообще ? только сейчас прочитал что это нечто есть.
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4 час.
Alex Nемо
Соловьёву уже давно пора определиться - за/на кого и для кого он работает и воюет в информационной войне. В последнее время все больше выглядит что он не на стороне русских и России!
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3 час.
Lana_Borei Иванова
Как хорошо, что я не слышала всей этой болтовни. Соловьёва и Гаспаряна уважаю, Витязева их уровня не достигнет. Её просто,, приперли,, к стенке её же родственники и знакомые с малой Родины, правильно - с украины, мол у тебя медаль, а нам?
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1 час.
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