Уход Владимира Соловьёва из эфира объяснили. Но скандал вокруг Витязевой и военкоров продолжается

Гена Саваторов а кто она вообще ? только сейчас прочитал что это нечто есть.

Alex Nемо Соловьёву уже давно пора определиться - за/на кого и для кого он работает и воюет в информационной войне. В последнее время все больше выглядит что он не на стороне русских и России!