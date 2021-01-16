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Патрульные будут штрафовать евробляхи - Новые возможности у полиции

Патрульные будут штрафовать евробляхи - Новые возможности у полиции

Сегодня стало известно, что на планшетах патрульной полиции появились доступы к Таможенной Базе.  С этого момента, любой патрульный сможет быстро и легко найти любую информацию по "евробляхе": кто ввез, на кого ввозилась и кем.

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