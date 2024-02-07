Предприятие TSMC по выпуску 6-нм чипов в Японии будет готово к концу 2027 года Сов...

Предприятие TSMC по выпуску 6-нм чипов в Японии будет готово к концу 2027 годаСовместное предприятие JASM, в котором большинством акций владеет тайваньская TSMC, обещает начать выпуск продукции в Японии на первом заводе до конца текущего года, а второй будет построен до конца 2027 года.