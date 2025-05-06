Идущие во тьму

Европа планирует отказаться от российских энергоносителей «Для Европы настало время полностью разорвать свои энергетические связи с ненадежным поставщиком», — именно так председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала публикацию очередной дорожной карты по отказу от российских энергоресурсов.