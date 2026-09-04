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Царьград

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Путин назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области

Путин назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук принял руководство региона планово, без негативных моментов.

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