В Британии сделали заявление о бегстве Зеленского

Владимир Зеленский рассматривает вариант побега с Украины из-за ухудшения ситуации в стране, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Нужно пополнять ...
- АС НАТО за несколько...
- Дипломат раскрыл,...
Лучше бы сдох от передоза.