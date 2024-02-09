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РИАМО

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Mash: РЭБ «уронила» Starlink под Авдеевкой, нарушив управление войсками ВСУ

Mash: РЭБ «уронила» Starlink под Авдеевкой, нарушив управление войсками ВСУ

РИАМО - 9 фев. Российским специалистам радиоэлектронной борьбы удалось нарушить работу терминалов Starlink под Авдеевкой, там самым оставив ВСУ без связи и возможности оперативно управлять войсками, сообщает Mash.

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