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Киев проигрывает конкуренцию Израилю в борьбе за финансовые ресурсы Америки – The Hill

Киев проигрывает конкуренцию Израилю в борьбе за финансовые ресурсы Америки – The Hill

Исследовательский проект «Цена войны» в американском Университете Брауна обнаружил, что США только за прошлый год потратили по меньшей мере 22,76 млрд долларов на поддержку Израиля и на связанные с этим американские военные операции в регионе, включая борьбу с поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами в Красном море.

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