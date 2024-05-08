Тот самый случай, когда после приказа Верховного, в Париже, Вашингтоне и Лондоне сделали правильные выводы

Виктор Онегин

Так если их всех к ногтю,то жить не интересная будет. А по сути народы Европы нам не чужие. Надо глядеть в корень, кто их натравливает,вооружает,и финансирует.По сути главы государств современной Европы без оговорок ставленники США или Великобритании,что одно и то же. Только вспомнить как Германия " гвоздила себе кувалдой по энергетическим ногам" что отбросило её экономику лет на 10 назад, это уж точно. И всё равно ни после исламских эмигрантов,ни после взрыва дешевой энергетической магистрали, ни после раз божия Веры не делают выводов что за последние 10 лет их просто без войн разорили и победили.