Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 794 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Дегтярев
    и кто голова - можно поподробней ???????.....😎Ответ сомневающим...
  • Василий
    У меня складывается впечатление, что заботятся о нас только  второстепенные чиновники или крупные чины в отставке.Они не нужны даже...
  • Василий
    Как говорил один мультяшный герой - "... если бы у меня было бы хоть немножко ума" то я бы ерунду не говорил. Последн...Нефтяные доходы Р...

Тот самый случай, когда после приказа Верховного, в Париже, Вашингтоне и Лондоне сделали правильные выводы

Тот самый случай, когда после приказа Верховного, в Париже, Вашингтоне и Лондоне сделали правильные выводы

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня день лёгкого (а может и не очень) испуга в рядах западных элит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Бедный
А у России чрезмерное миролюбие граничащее с даунизмом. После каждой победы над Европой не доводить дело до конца, а давать врагам восстановиться, зализать раны и снова накопив силы напасть на Россию...
Ответить
6 час.
Виктор Онегин
Так если их всех к ногтю,то жить не интересная будет. А по сути народы Европы нам не чужие.  Надо глядеть в корень, кто их натравливает,вооружает,и финансирует.По сути главы государств современной Европы без оговорок ставленники США или Великобритании,что одно и то же. Только вспомнить как Германия &quot; гвоздила себе кувалдой по энергетическим ногам&quot; что отбросило её экономику лет на 10 назад, это уж точно. И всё равно ни после исламских эмигрантов,ни после взрыва дешевой энергетической магистрали, ни после раз божия Веры не делают выводов что за последние 10 лет их просто без войн разорили и победили.
Ответить
3 час.
TA
Tchernichova Aneta
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх