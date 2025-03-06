Мирошник: Зеленский своей выходкой в США хотел втянуть Европу в переговоры

Выходка украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля, когда он вступил в полемику с президентом США, нужна была, чтобы втянуть Великобританию и Францию в переговоры Украины и Соединенных Штатов по урегулированию конфликта.
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