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Нижегородская правда

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Опубликована праздничная программа на День города в Кстове

Опубликована праздничная программа на День города в Кстове

Кстово отметит свой 69‑й день рождения в субботу, 12 сентября. В честь этого события в городе пройдут праздничные мероприятия на популярных площадках (0+), рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

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