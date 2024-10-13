Экс-депутат Рады Царев заявил об убийстве женщины, вывесивший флаг РФ в Одессе

В Одессе умерла женщина, которая пыталась повесить российский флаг на постамент памятника. Экс-депутат рады Олег Царев заявил, что, по официальной версии украинских правоохранителей, женщина скончалась от сердечной недостаточности, однако на самом деле после ареста и перевода в СИЗО одесситку "просто убили".