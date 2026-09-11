Ортопед Афанасьев: перегруженный рюкзак портит осанку школьника

Кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, хирург, доцент кафедры травматологии и ортопедии имени профессора Ульриха СПбГУ Ардан Афанасьев заявил, что слишком тяжёлые школьные рюкзаки негативно сказываются на здоровье детей.
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