Бойцы из Бутырского получили печи для обогрева блиндажей

Очередной гуманитарный груз доставили мобилизованным жителям СВАО добровольцы АНО «Солидарность». Удалось отправить 12 заказов для парней из Бибирева, Северного и Южного Медведкова, Лианозова, Лосиноостровского, Бабушкинского, Алтуфьевского, Ярославского, Бутырского районов.
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