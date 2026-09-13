Украина не может покрыть расходы на оборону

Глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что Украина больше не может полностью финансировать свои оборонные нужды за счет внутренних ресурсов.
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