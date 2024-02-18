Куда исчезла муха? Техника остаётся в Эквадоре, а бананы едут в Россию КОШКИН Как заговорил. Президент Эквадора: "Учитывая нейтральный статус Эквадора и членство в ООН, Кито не может позволить втянуть себя в конфликт".
Муха-горбатка — на службе России. Эквадор отменил поставки русского оружия Украине
Комментарии
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Леонид Никулин
умеею же красиво делать ходы наши спецслужбы..когда хотят..
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6 час.
Lana_Borei Иванова
И Навального тоже она?
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5 час.
Владимир Росс
Что касается Абхазии: скоро муха горбатка просто не сработает, если к Абхазии присоединятся и другие республики РФ, которые начнут также оказывать недоверие центральной власти, а муха горбатка в этих делах не поможет, увы. Здесь надо, чтобы ФСБ определило причину, кроющуюся в тех людях в центре, которые покрывают иностранцев в РФ (называемые у нас мигрантами) и из-за которых республики начинают очень выражать свои неприятия иностранцев (бунты в Башкирии, в Якутии).
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3 час.
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