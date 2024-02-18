Муха-горбатка — на службе России. Эквадор отменил поставки русского оружия Украине

Владимир Росс

Что касается Абхазии: скоро муха горбатка просто не сработает, если к Абхазии присоединятся и другие республики РФ, которые начнут также оказывать недоверие центральной власти, а муха горбатка в этих делах не поможет, увы. Здесь надо, чтобы ФСБ определило причину, кроющуюся в тех людях в центре, которые покрывают иностранцев в РФ (называемые у нас мигрантами) и из-за которых республики начинают очень выражать свои неприятия иностранцев (бунты в Башкирии, в Якутии).