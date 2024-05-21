Кто и как толкает Иран к потрясениям

В Иране завершились поиски вертолета с президентом Ибрахимом Раиси, который совершил жесткую вынужденную посадку недалеко от города Джульфа, расположенного на границе с Азербайджаном, примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы Ирана Тегерана.
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