Зависимости: какие они бывают, и как с ними справляться

Разберёмся вместе с экспертом в самых важных вопросах по этой теме.фото: freepik.com--> Зависимость — это сильная физическая или психологическая потребность у человека или побуждение что-то делать или использовать.
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