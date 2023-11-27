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Зависимости: какие они бывают, и как с ними справляться

Зависимости: какие они бывают, и как с ними справляться

Разберёмся вместе с экспертом в самых важных вопросах по этой теме.фото: freepik.com--> Зависимость — это сильная физическая или психологическая потребность у человека или побуждение что-то делать или использовать.

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