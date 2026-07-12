Футбол буенча дөнья чемпионатында турнирның барлык ярымфиналчылары билгеләнде. Ярымфиналга соңгы юлламаны Аргентина җыелмасы алды, ул чирекфиналда өстәмә вакытта Швейцария командасын 3:1 исәбе белән җиңде.
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