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Надежды на лето почти не осталось: синоптики обновили прогноз для Приморья

Надежды на лето почти не осталось: синоптики обновили прогноз для Приморья

Жителям Приморья практически не оставили шансов на привычное солнечное завершение сезона. Обновленный прогноз показывает: в ближайшие недели региону ждать не устойчивого тепла, а затяжной серой и влажной погоды с короткими редкими прояснениями.

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