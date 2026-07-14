Надежды на лето почти не осталось: синоптики обновили прогноз для Приморья

Жителям Приморья практически не оставили шансов на привычное солнечное завершение сезона. Обновленный прогноз показывает: в ближайшие недели региону ждать не устойчивого тепла, а затяжной серой и влажной погоды с короткими редкими прояснениями.
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