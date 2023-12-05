Роберт Кубица вернётся в ELMS

Kronika24Польский гонщик Роберт Кубица, который в 2023 году стал чемпионом мира по гонкам на выносливость в классе LMP2 и в следующем сезоне будет выступать в топовом зачёте «гиперкаров» на Ferrari команды AF Corse, также проведёт сезон-2024 в чемпионате ELMS, где уже выступал ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии