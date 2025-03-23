Самым дорогим местом Москвы по стоимости элитных новостроек стали Патриаршие пруды

Такую статистику представило агентство элитной недвижимости «Intermark Городская недвижимость». Однако, по мнению риелторов, к подобной информации нужно относиться критично, поскольку малое количество строящихся объектов в исторических районах города не позволяет делать выводы на основании статистикиПатриаршие пруды вышли на первое место по стоимости элитного жилья в новостройках Москвы.