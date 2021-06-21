Русская весна

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Эрдоган избавляется от зависимости от США: Турция создаёт собственное мощное оружие (ВИДЕО)

Эрдоган избавляется от зависимости от США: Турция создаёт собственное мощное оружие (ВИДЕО)

Турецкая оборонная промышленность разработала и начала производство первой ракеты-носителя, сообщает «Анатолийское агентство», определяя это событие как «еще один важный шаг для удовлетворения потребностей вооруженных сил национальными продуктами».

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