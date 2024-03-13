Экс-госсекретарь США Клинтон: Американцы, голосующие за Трампа, поддерживают Путина

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон на своей страничке в социальной сети X пригвоздила своих соотечественников к позорному столбу, она заявила, поддержка Дональда Трампа, это проявление явных симпатий к президенту России Владимиру Путину.
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