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Ольга Кузьмина сыграет героиню, которая из Канн отправится в сибирский Канск искать отца сына

Ольга Кузьмина сыграет героиню, которая из Канн отправится в сибирский Канск искать отца сына

39-летняя актриса театра и кино Ольга Кузьмина готовится к премьере нового сериала — комедии «Канские каникулы».

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