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Сотрудники полиции Татарстана удостоены звания лауреатов республиканской премии «Герои Нашего Времени»

Сотрудники полиции Татарстана удостоены звания лауреатов республиканской премии «Герои Нашего Времени»

В этом году премии удостоены восемь сотрудников татарстанской полиции – старший лейтенант полиции Ильнур Шайхуллин, старший лейтенант полиции Ильнар Гайнуллин, старший лейтенант полиции Айрат Вакилов, старший лейтенант полиции Ленар Загитов, лейтенант полиции Ильгиз Ходов, лейтенант полиции Рустам Сафин, младший лейтенант полиции Павел Анисимов, сержант полиции Ильнар Файзуллин.

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