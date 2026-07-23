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Переговоры в Анкоридже провалились

Переговоры в Анкоридже провалились

Переговоры в Анкоридже провалилисьПо итогам переговоров Лаврова и Рубио на тему Украины Рубио заявил, что нужны "новые идеи и предложения" и что "переговоры в Анкоридже провалились".

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Комментарии
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Наталия
С нами никто честных переговоров вести не собирался и не собирается. Политика США и всего Запада не изменилась со времен Горбачева-Ельцина. Притвориться лучшими друзьями, льстить и пожимать руку, про себя посмеиваясь,   много наобещать, дать расслабиться и поверить, и, в итоге,  обмануть.
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