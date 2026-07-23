Переговоры в Анкоридже провалились

Наталия

С нами никто честных переговоров вести не собирался и не собирается. Политика США и всего Запада не изменилась со времен Горбачева-Ельцина. Притвориться лучшими друзьями, льстить и пожимать руку, про себя посмеиваясь, много наобещать, дать расслабиться и поверить, и, в итоге, обмануть.