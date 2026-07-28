Зеленский назвал мобилизацию главной задачей нового руководства армии Иллюстрация: "Блокнот" Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и регулярно продлевается.
«До последнего украинца»: Зеленский больше не скрывает — мобилизация станет главной задачей нового руководства армии
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... про подобное быдло даже разрешили публично писать...
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1 м.
Игорь Кузнецов
Мобилизованных ещё нужно обучить, а то они вообще не смогут ничего предпринять. Для ВСУ они всё равно "мясо". С учётом того, что в 2025 году военные суды вынесли более 5 тыс. решений о прекращении уголовных дел против лиц, заключивших с Минобороны РФ контракт на участие в СВО, ГД РФ расширила круг лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с МО. Служить они будут в "отдельных" частях по типу "штрафбата". Штатную численность российских войск с 1 августа 2026 года планируют увеличить на 25 тыс. Широкомасштабное наступление вряд ли это обеспечит, но массированные удары по объектам на Украине, вероятнее всего, продолжатся.
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1 м.
Надежда
Несмотря на то, что западные "миротворцы" поставляют и продолжат поставлять на вкрайину наемников из беднейших стран мира, они еще и заставили зеленого мерзавца утилизировать собственное население...
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1 м.
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