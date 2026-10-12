Учёные ННГУ: зимой в озёрах цветут токсичные водоросли

Биологи Университета Лобачевского выяснили, что в озере Лунское в Сормове подо льдом продолжается активное развитие фитопланктона, а состав доминирующих видов меняется в зависимости от погодных условий.
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