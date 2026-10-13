ФСБ: у задержанного на Сахалине японца нашли копии документов о биовойне

Задержанный по подозрению в шпионаже японский журналист хранил на рабочем месте фотокопии рассекреченных архивных документов ФСБ России о подготовке Токио бактериологических атак против СССР во время Второй мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Главы МИД ЕС план...
- "Почему мы должны...
- M В три раза увелич...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым