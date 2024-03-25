Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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По Замоскворецкой линии метро в Москве поехали новые поезда «Москва-2024»

По Замоскворецкой линии метро в Москве поехали новые поезда «Москва-2024»

По Замоскворецкой линии метро в Москве поехали новые поезда «Москва-2024» Самая протяженная и загруженная ветка московского метрополитена (Замоскворецкая линия) получила долгожданную новинку – электропоезд «Москва-2024» с двумя кабинами управления.

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