По Замоскворецкой линии метро в Москве поехали новые поезда «Москва-2024» Самая протяженная и загруженная ветка московского метрополитена (Замоскворецкая линия) получила долгожданную новинку – электропоезд «Москва-2024» с двумя кабинами управления.
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