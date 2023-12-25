Путин дал Центробанку новые полномочия

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Центробанку право в случае угрозы стабильности финансового рынка страны ограничивать на срок до шести месяцев операции тех или иных участников фондового и валютного рынков, а также запрещать всем его участникам проведение отдельных действий (сделок, операций).
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