Путин дал Центробанку новые полномочия

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Центробанку право в случае угрозы стабильности финансового рынка страны ограничивать на срок до шести месяцев операции тех или иных участников фондового и валютного рынков, а также запрещать всем его участникам проведение отдельных действий (сделок, операций).