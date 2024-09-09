Подготовка винограда к зиме – процесс непростой и трудоемкий

Подготовка винограда к зиме – сложный и трудоемкий процесс. В наших погодных условиях хрупкие растения могут завянуть, вымерзнуть, подвергнуться нападению грызунов и найти множество других причин не просыпаться весной.
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