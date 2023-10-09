Раскрываем главный секрет женского оргазма: расскажите его своему мужчине

Раскрываем главный секрет женского оргазма: расскажите его своему мужчинеПо мнению практикующего психолога и преподавателя курса сексуальности в Университете Флориды Лори Минц, проблему с оргазмами можно решить, если всего лишь изменить социальный и культурологический взгляд на то, что такое секс.