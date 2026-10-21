За день до гибели генерал Лев Рохлин позвонил военному корреспонденту Александру Сладкову и сообщил, что его убьют.
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У простых людей никогда не было сомнений, что официальная версия убийства Рохлина от начала и до конца - ЛОЖЬ! А правду мы скорее всего никогда не узнаем: слишком много заинтересантов в том, чтобы истинные обстоятельства убийства никогда не были обнародованы.