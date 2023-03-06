Форвард «Краснодара» Кордоба о вратаре «Торпедо» Довбне: «Они последние в таблице, а он 30 минут затягивал игру. Набрали 7 очков и не хотят играть»

Джон Кордоба оценил ничью «Краснодара» с «Торпедо» (2:2) в матче Мир РПЛ. – Получилось забить, но не получилось удержать победный счет – с чем это может быть связано? – Этот матч мы хотели выиграть, но это послужит примером, чтобы исправить ошибки.
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