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Стартовали съемки исторической драмы «Рождение империи»

Стартовали съемки исторической драмы «Рождение империи»

Стартовали съемки масштабной исторической драмы «Рождение империи» «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова». Съемки ведутся при участии телеканала «Россия», компании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино, передает пресс-служба ВГТРК.

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