Стартовали съемки исторической драмы «Рождение империи»

Стартовали съемки масштабной исторической драмы «Рождение империи» «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова». Съемки ведутся при участии телеканала «Россия», компании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино, передает пресс-служба ВГТРК.
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