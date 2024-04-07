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Рамзан Кадыров срочно вышел на связь, чтобы сообщить о разгроме

Ситуация вблизи Работино, Запорожская область, полностью контролируется российскими войсками. Батальон «Восток-АХМАТ» Минобороны РФ, под командованием офицера Вахи Хамбулатова, успешно атакует позиции противника в этом районе, как отметил чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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