Ситуация вблизи Работино, Запорожская область, полностью контролируется российскими войсками. Батальон «Восток-АХМАТ» Минобороны РФ, под командованием офицера Вахи Хамбулатова, успешно атакует позиции противника в этом районе, как отметил чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
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