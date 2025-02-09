Представитель Сучича: «Был звонок из «Зенита», но в понедельник у Петара медобследование в «Интере»

Об этом заявил владелец агентства, представляющего интересы 21-летнего игрока сборной Хорватии. «По поводу интереса к Сучичу у нас был звонок из «Зенита», но в понедельник у Петара уже назначено медицинское обследование в «Интере».
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