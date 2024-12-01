Преимущества детских уходовых средств: можно ли взрослым использовать детскую косметику

Кажется, что использование детской уходовой косметики во взрослом возрасте бессмысленно. Однако специалисты уверены, что и зрелой коже стоит ознакомиться в продуктами, предназначенными для юных потребителей.
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