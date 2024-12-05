Описан принцип работы мошеннической схемы с переходом по ссылке

Фишинг является одним из самых популярных инструментов интернет-мошенников, так как для того, чтобы оказаться в руках злоумышленников, жертве достаточно лишь перейти по «плохой» ссылке, рассказал IT-эксперт Филипп Щербанич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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