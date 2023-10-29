Блогеры устроили битву самого доступного и одного из самых дорогих Brabus

Против компактного smart #1 выставили внушительный Mercedes-AMG GLE Coupe. С постепенным переходом автопроизводителей на выпуск электрокаров к новой реальности адаптируются и тюнинг-ателье, что наглядно демонстрирует битва двух творений Brabus.
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