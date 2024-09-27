Лавров, Арагчи и Фидан проводят встречу по Сирии в Нью-Йорке

Обсудили дальнейшие шаги по выполнению резолюции ООН, направленной на мирное урегулирование сирийского конфликта, министры иностранных дел России, Ирана и Турции — Сергей Лавров, Аббас Арагчи и Хакан Фидан, сообщает 28 сентября ТАСС.
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